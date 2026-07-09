ARNSTORF, LKR. ROTTAL-INN. Am 03.07.2026 wurde ein 43-Jähriger von bislang unbekannten Männern in der Grünanlage am Kollbach überfallen. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen nach befand sich der 43-jährige Deutsch-Pole gegen 18.45 Uhr in der Grünanlage am Kollbach. Dort wurde er von zwei bis drei bislang unbekannten Männern körperlich angegriffen, wobei er auch zu Boden ging. Später wurde bekannt, dass die Männer ihm dabei auch eine Kette und einen Ring abnahmen. Der 43-Jährige informierte von zuhause aus die Integrierte Leitstelle. Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass zwei Unbekannte den Schmuck am 06.07.2026 einem ortsansässigen Juwelier angeboten hatten. Der Schmuck konnte dort sichergestellt werden und wird nun hinsichtlich Spuren untersucht.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Diese bittet Personen, die Angaben zum Überfall auf den 43-Jährigem am 03.07.2026 gegen 18.45 Uhr in der Grünanlage am Kollbach geben können, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.07.2026, 10.00 Uhr