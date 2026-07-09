KIRCHDORF AM INN, B12, LKR. ROTTAL-INN. Schleierfahnder stellten nach Kontrolle eines Fahrzeuges an der B12 Rauschgift sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Fahnder der Grenzpolizeigruppe Simbach a.Inn kontrollierten den BMW gegen 13.00 Uhr am Parkplatz Seibersdorf an der B12. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt. Im Verlauf der Kontrolle konnte in der Handtasche der 66-jährigen, deutschen Fahrerin circa 45 Gramm Kokain sowie circa 40 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten weitere circa 600 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Insgesamt wurde bei der Frau auch ein geringer 5-stelliger Eurobetrag sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 66-Jährige entlassen. Sie muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain sowie des Handels mit Cannabis strafrechtlich verantworten.

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Veröffentlicht: 09.07.2026, 09.40 Uhr