ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Am Mittwoch, 08.07.2026, gegen 22 Uhr betrat ein zunächst unbekannter und mit einem Tuch maskierter Mann eine Tankstelle in der Neuen Regensburger Str. in Ergolding. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete er Bargeld. Verletzt wurde niemand.

Sofortige Ermittlungen führten zur Festnahme eines 24-jährigen Tatverdächtigen. Unter anderem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

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