FÜRTH. (634) Am Mittwochnachmittag (08.07.2026) sorgte ein psychisch auffälliger Mann im Bereich Sonnenhof in der Fürther Südstadt für einen Polizeieinsatz. Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) überwältigten den 42-Jährigen der anschließend in einer Fachklinik untergebracht wurde.

Gegen 16:30 Uhr verständigten Passanten den Notruf, da sich ein Mann im Bereich Sonnenhof ihnen gegenüber psychisch auffällig zeigte. Der Mann zog sich anschließend in seine Wohnung zurück.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth fuhren an den Einsatzort. Unter der Einsatzleitung der Polizeiinspektion Fürth überwältigten Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei den 42-jährigen Rumänen und nahmen ihn in Gewahrsam.

Die Polizeiinspektion Fürth brachte den Mann aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit anschließend in einer Fachklinik unter.

Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.



Erstellt durch: Oliver Trebing