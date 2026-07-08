ROTHENBURG OB DER TAUBER. (633) Am Dienstagabend (07.07.2026) geriet ein Einfamilienhaus im Lerchenweg in Insingen (Lkr. Ansbach) in Brand. Die Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.

Gegen 18:30 Uhr bemerkten die Bewohner eine Rauchentwicklung im Bereich der Küche und begaben sich selbstständig ins Freie. Anschließend verständigten sie die Feuerwehr. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt in der Küche brandursächlich gewesen sein.

Die Feuerwehren aus Insingen, Oestheim, Schillingsfürst, Gebsattel, Wettringen und Rothenburg ob der Tauber waren gemeinsam mit dem Rettungsdienst mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Während der Löscharbeiten musste die Staatsstraße 2419 auf Höhe der Einsatzörtlichkeit kurzzeitig gesperrt werden.

Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Erstellt durch: Alexander Greil