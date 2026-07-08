Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Oberhausen – Am Dienstag (07.07.2026), gegen 11:00 Uhr, bedrohte ein 75-Jähriger einen 35-Jährigen in der Gubener Straße.
Der 75-Jährige brachte sein Motorrad für eine Hauptuntersuchung zu einer Prüfstelle. Aufgrund bestehender Mängel konnte keine Prüfplakette durch den 35-Jährigen ausgestellt werden.
Der 75-Jährige zerriss daraufhin den Prüfbericht, bedrohte den 34-Jährigen mit einem Messer und beleidigte diesen. Anschließend verließ der 75-Jährige das Gelände.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens der Bedrohung und der Beleidigung gegen den 75-Jährigen.
Der 75-Jährige und der 35-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Hochfeld – Am Mittwoch (08.07.2026), gegen 02:00 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad unter Einfluss von Alkohol in der Schertlinstraße.
Der 40-Jährige fiel den Beamten auf, da er in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols.
Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Hochzoll – In der Zeit von Freitag (03.07.2026), 10:45 Uhr bis Dienstag (07.07.2026), 08:15 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mittenwalder Straße ein.
Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnanwesen.
Der Beuteschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls in/aus einer Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
Innenstadt – In der Zeit von Sonntag (05.07.2026), 15:00 Uhr bis Montag (06.07.2026), 17:00 Uhr versuchten ein oder mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Zobelstraße einzubrechen.
Nach ersten Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen zu verschaffen.
Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls in/aus einer Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.
Kriegshaber – Am Dienstag (07.07.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Pearl-S.-Buck-Straße.
Im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr riss der unbekannte Täter den Außenspiegel des Fahrzeugs ab.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Mithilfe.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (06.07.2026), gegen 17.15 Uhr, bis Dienstag (07.07.2026), 06.30 Uhr, beschädigte ein 29-Jähriger ein Auto in der Kurt-Schumacher-Straße.
Eine 40-jährige Autofahrerin stellte ihr Fahrzeug dort ab. Der 29-Jährige beschädigte beim Einparken das Fahrzeug der 40-Jährigen. Im Anschluss hinterließ er einen Zettel und entfernte sich von der Unfallstelle.
Es entstand ein Sachschaden von rund 3.200€.
Die Polizei weist darauf hin, dass die gesetzlichen Pflichten nach einem Unfall nicht durch Hinterlassen eines Zettels an der Windschutzscheibe erfüllt sind. Vielmehr ist eine angemessene Zeit abzuwarten und unverzüglich eine Polizeidienststelle zu informieren.
Die Polizei ermittelt daher nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 29-Jährigen.
Dieser besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Dienstag (07.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in der Friedberger Straße.
Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die Friedberger Straße in östliche Richtung und übersah ein dort wartendes Auto einer 50-Jährigen. Der 25-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte dann jedoch mit dem Auto. Das Motorrad wurde in Folge dessen gegen ein weiteres Auto eines 81-Jährigen geschleudert.
Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.500€.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.
Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
B17 - FR Norden / AS Graben – Am Dienstag (07.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Motorrad auf der B17 zwischen der Anschlussstelle Graben und Kleinaitingen.
Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die B17 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Norden. Hinter dem 33-Jährigen fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto. Auf dem linken Fahrstreifen wurden die beiden Autofahrer von einem 27-jährigen Motorradfahrer überholt. Der 46-Jährige scherte anschließend ebenfalls zum Überholen aus. Mutmaßlich auf Grund eines technischen Defekts verringerte sich die Geschwindigkeit des Motorradfahrers. Der 46-Jährige fuhr dem 27-Jährigen daher hinten auf.
Das Motorrad und das Auto des 46-Jährigen waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Auto des 33-Jährigen wurde durch umherfliegende Teile ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 38.000€. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.
Im Zuge der Unfallaufnahme wurde darüber hinaus festgestellt, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Die Polizei ermittelt gegen den 46-Jährigen nun u.a. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Die Autobahnpolizeistation Gersthofen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden.
Der linke und mittlere Fahrstreifen der B17 war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund 30 Minuten gesperrt.
Der 46-Jährige besitzt die griechische Staatsangehörigkeit.
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