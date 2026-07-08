Oberhausen – Am Dienstag (07.07.2026), gegen 11:00 Uhr, bedrohte ein 75-Jähriger einen 35-Jährigen in der Gubener Straße.

Der 75-Jährige brachte sein Motorrad für eine Hauptuntersuchung zu einer Prüfstelle. Aufgrund bestehender Mängel konnte keine Prüfplakette durch den 35-Jährigen ausgestellt werden.

Der 75-Jährige zerriss daraufhin den Prüfbericht, bedrohte den 34-Jährigen mit einem Messer und beleidigte diesen. Anschließend verließ der 75-Jährige das Gelände.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens der Bedrohung und der Beleidigung gegen den 75-Jährigen.

Der 75-Jährige und der 35-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.