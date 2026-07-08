GÜNZBURG. Seit gestern Morgen, 07.07.2026, 04:20 Uhr, wird eine 17-Jährige aus Günzburg vermisst. Wer kann Hinweise zu ihrem Verbleib geben?

Die 17-Jährige wurde zuletzt von ihren Eltern gesehen, als sie gegen 04:20 Uhr das elterliche Zuhause verließ. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Nach bisherigen Erkenntnissen ging sie zu Fuß und könnte anschließend mit dem Zug in Richtung Augsburg gefahren sein. Weitere mögliche Anlaufstellen sind nicht bekannt.

Beschreibung der Vermissten:

172 cm groß

63 kg, schlanke Statur

braune bis mittelblonde lange Haare

Nasenpiercing

führt möglicherweise einen schwarzen Rucksack mit sich

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (PI Günzburg)

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Tel. 08221/919-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).