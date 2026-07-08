FÜRTH. (632) Bereits Mitte Juni 2026 beschädigten Unbekannte knapp ein Dutzend Fahrzeuge im Fürther Stadtgebiet. Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Am späten Mittwochnachmittag (17.06.2026) beschädigten Unbekannte elf geparkte Fahrzeuge in der Leyher Straße in Fürth. Die Sachbeschädigungen, bei welchen Fahrzeuge verkratzt und Außenspiegel abgetreten wurden, ereigneten sich vermutlich zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold