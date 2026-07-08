SCHWEINFURT / INNENSTADT. Seit Freitagmittag wird ein 13-jähriges Kind vermisst. Ersten Erkenntnissen nach hält sich das Mädchen bei einem Freund in Bamberg auf. Die Polizei sucht nach der Vermissten und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 13-Jährige wurde zuletzt am Freitag, gegen 12:15 Uhr, an ihrer Wohnanschrift "Am Oberen Marienbach" gesehen und ist seitdem verschwunden. Hinweise deuten aktuell darauf hin, dass sich das Mädchen bei einem Freund in Bamberg aufhält. Suchmaßnahmen und die Überprüfungen von möglichen Anlaufadressen durch die Einsatzkräfte verliefen bislang ergebnislos. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf eine mögliche Straftat vor.

Chantal Neff wird folgendermaßen beschrieben:

148 cm groß

Kräftig bei 53 kg

Braunrote Haarfarbe

Schwarz gekleidet

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.