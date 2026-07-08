1004. Vollendeter Trickbetrug mittels Schockanruf – Solln

Am Montag, 06.07.2026, gegen 19:30 Uhr, rief ein bis dato unbekannter Täter bei einem über 70-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München an und gab sich ihm gegenüber als Arzt aus. Der Anrufer gab an, dass der Sohn des über 70-Jährigen an Krebs erkrankt sei und nun Medikamente im Wert von mehreren tausend Euro benötigt werden, um diesen zu behandeln.

Der über 70-Jährige übergab daraufhin Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrags an einen ebenfalls unbekannten Abholer.

Am Folgetag rief der unbekannte Täter erneut bei dem über 70-Jährigen an und forderte weiteres Geld. Daraufhin begab dieser sich zu seiner Hausbank, um weiteres Bargeld abzuheben. Einer Bankangestellten kam dies komisch vor, weswegen sie den Polizeinotruf 110 kontaktierte.

Der über 70-Jährige wurde durch die eingesetzten Beamten über den Betrug aufgeklärt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 61.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Philipp-Reis-Straße, Sollner Straße und der Becker-Gundahl-Straße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1005. Organisierter Callcenterbetrug durch falschen Polizeibeamten – Gräfelfing

Am Montag, 06.07.2026, gegen 12:00 Uhr, erhielt ein über 80-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf eines bislang unbekannten Täters. Der Anrufer bediente sich der bekannten Legende der festgenommenen Einbrecher, welche einen Zettel mit dem Namen des über 80-Jährigen bei sich trugen. Zum Schutz seiner Wertgegenstände würden diese von der Polizei in Verwahrung genommen werden.

Kurze Zeit später übergab der über 80-Jährige diverse Wertgegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrags an einen bislang unbekannten Abholer. Als der über 80-Jährige am nächsten Tag bei seiner Bank erschien und seine Schmuckstücke wieder in Empfang nehmen wollte, informierte eine Bankmitarbeiterin den Polizeinotruf.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heimstättenstraße, Radlbäckstraße und Am Einfang (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1006. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter; E-Scooter-Fahrerin wird schwer verletzt – Neuhausen

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 07:35 Uhr, fuhr eine 14-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Schwere-Reiter-Straße.

Zur selben Zeit fuhr ein 28-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Dachauer Straße stadtauswärts.

An der Kreuzung mit der Schwere-Reiter-Straße musste er den Pkw an einer roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr er geradeaus in den Kreuzungsbereich ein.

Die 14-Jährige missachtete nach den ersten Ermittlungen das für sie geltende Rotlicht der Ampel und fuhr mit dem E-Scooter ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, um die Dachauer Straße zu überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Pkw frontal gegen die Seite des E-Scooters fuhr.

Die 14-Jährige stürzte bei dem Unfall auf die Fahrbahn und sie wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und danach zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

1007. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Graffiti-Schmierereien – Hadern

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 01:05 Uhr, alarmierte eine Zeugin den Polizeinotruf 110, da sie bemerkte, dass mehrere Personen einen Stromkasten mit Farbe besprühten.

Sofort wurden mehrere Streifen in den Bereich Würmtal- und Sauerbruchstraße geschickt und nahmen Fahndungsmaßnahmen nach den Personen auf. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnten in der Nähe drei Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden (drei männliche Deutsche, 15, 17 und 20 Jahre alt, alle mit Wohnsitzen in München). Mehrere Spraydosen wurden bei ihnen aufgefunden und sichergestellt. Es wurden in diesem Bereich sechs mit Graffiti besprühte Stromkästen festgestellt. Durch die Graffitis entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Graffitis hatten einen inhaltlichen Bezug zu einem Fußballverein.

Die Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen Sachbeschädigung angezeigt. Der 20-Jährige wurde nach der Sachbearbeitung wieder entlassen, die beiden minderjährigen Tatverdächtigen wurden ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23.

1008. Polizeieinsatz wegen eines Streits mit Körperverletzung – Unterschleißheim

Am Dienstag, 07.07.2026, gegen 06:10 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Unterkunft darüber informiert, dass sich mehrere Personen in der Unterkunft streiten und schlagen würden.

Daraufhin wurden umgehend mehrere Streifen der Münchner Polizei zu der Unterkunft geschickt, um die Situation zu klären. Vor Ort wurden mehrere aggressive und aufgebrachte Personen angetroffen. Diese wurden voneinander getrennt und nach den ersten Ermittlungen ergab sich, dass ein 45-Jähriger mit seinem 22-jährigen Sohn (beide ukrainische Staatsangehörige und in der Unterkunft wohnend) die ganze Nacht zusammen Alkohol konsumierten und lautstark feierten.

Ein 34-jähirger dort wohnender Ukrainer und dessen Familie fühlten sich dadurch sehr gestört und der 34-Jährige sprach die beiden anderen darauf an. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 34-Jährige den 45-Jährigen und den 22-Jährigen körperlich angriff. Die beiden wurden dabei verletzt. Dazu sollen sie sich gewehrt und auf den 34-Jährigen und weitere Familienangehörige von diesem eingeschlagen haben.

Bei dieser Auseinandersetzung wurden auch Gegenstände benutzt (u.a. eine Axt und eine Hantelstange). Diese Gegenstände wurden sichergestellt.

Alle Beteiligten wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Vom Rettungsdienst wurden mehrere Personen vor Ort ambulant behandelt. Der 45-Jährige und der 22-Jährige wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist insbesondere die Klärung der individuellen Tatbeteiligungen der angezeigten Personen.