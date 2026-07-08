HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Seit Mittwochmorgen wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst suchen zur Stunde nach der Vermissten. Hierbei wird auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Seit heute Morgen, circa 08:30 Uhr, ist die 14 Jahre alte Emilie Bauer verschwunden. Das junge Mädchen war zu Schulbeginn noch in der Schule am Rudolf-Harbig-Platz, ist von dort aber in unbekannte Richtung weggegangen. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass Emilie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und dringend Hilfe benötigt.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 160 cm groß

Normale Statur

Rotgefärbte lange Haare

Schwarze Basecap, heller Pullover, weiße Turnschuhe

Führt einen schwarzen Rucksack mit

Neben Einsatzkräften der Polizei suchen auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst nach dem Mädchen. Hierbei wird nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.