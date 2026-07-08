DIETMANNSRIED / A7. Am Sonntagabend, 05.07.2026, gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Pfronten ein Fahrzeug mit italienischer Zulassung auf der A7. Dabei entdeckten sie etwa vier Kilogramm Kokain.

Die Beamten überprüften das Fahrzeug auf einem Parkplatz der Rastanlage in südlicher Fahrtrichtung. Am Steuer saß ein 29-jähriger albanischer Mann. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in einem professionellen Schmugglerversteck mehrere Pakete mit Kokain. Zudem führte der Mann Bargeld im oberen dreistelligen Bereich mit sich. Das Fahrzeug, die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden sichergestellt.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde er am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Die Grenzpolizeiinspektion Pfronten und der Kriminaldauerdienst Memmingen führten erste Maßnahmen vor Ort durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. (KPI Kempten)