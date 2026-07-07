NÜRNBERG. (630) Zwei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (07.07.2026) in eine Bootsverleihhütte am Dutzendteich ein und lösten dabei einen Alarm aus. Als der Geschädigte die Einbrecher stellen wollte, verletzten sie ihn mit einem Hammer am Kopf – die Nürnberger Mordkommission sucht Zeugen.



Die Unbekannten lösten gegen 02:45 Uhr in einem Tretbootverleihhäuschen in der Bayernstraße einen Alarm aus, der auf dem Handy des Geschädigten einging. Der 48-jährige deutsche Staatsangehörige fuhr daraufhin zur Bootsverleihhütte und geriet dort mit den beiden Tätern in eine körperliche Auseinandersetzung.

Im Verlauf dieser schlug einer der beiden Täter mit einem Hammer auf den Kopf des 48-Jährigen. Anschließend flüchteten die zwei Unbekannten mit nur einem Fahrrad in Richtung Fußballstadion.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief ohne Erfolg.

Der 48-Jährige erlitt durch den Schlag Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Von den beiden männlichen Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Täter 1: 16 bis 18 Jahre alt, schlank, kurze schwarze Haare, Oberkörper frei, arabisches Aussehen

Täter 2: 16 bis 18 Jahre alt, schlank, kurze schwarze Haare, schwarzes T-Shirt, arabisches Aussehen

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Täter gewaltsam in die Hütte eingedrungen waren. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Inwieweit bei dem Einbruch auch Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Unterdessen hat die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zeugen, denen im Umfeld der Bootsverleihhütte in der Bayernstraße im Tatzeitraum verdächtige Personen – gegebenenfalls mit einem oder zwei Fahrrädern – aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl