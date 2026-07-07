Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Haunstetten – Am Dienstag (07.07.2026) sorgte ein 54-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand für einen größeren Polizeieinsatz in der Hofackerstraße.
Gegen 07.45 Uhr randalierte der 54-Jährige zunächst in seiner Wohnung und warf Gegenstände aus dem Fenster. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten war der Mann unkooperativ und verschanzte sich in seiner Wohnung.
Gegen 12.30 Uhr konnte der 54-Jährige durch Polizeibeamte in seiner Wohnung gesichert werden.
Alle Beamten und der 54-Jährige blieben durch den Einsatz unverletzt.
Für die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Der Bereich um die Hofackerstraße war für die Zeit des Einsatzes für den Verkehr teilweise gesperrt.
Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen in einem entsprechenden Krankenhaus untergebracht.
Der 54-Jährige besitzt die deutsch-russische Staatsangehörigkeit.
Hochzoll – Am Montag (06.07.2026) ging eine 14-Jährige in der Neuschwansteinstraße auf einen 13-Jährigen los und bedrohte diesen.
Gegen 20.30 Uhr bedrohte die 14-Jährige den 13-Jährigen zunächst mittels einer Glasflasche und ging im Anschluss auf diesen los. Ein 52-Jähriger erkannte die Situation und trennte die Jugendlichen.
Alle Beteiligten blieben unverletzt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Die 14-Jährige besitzt die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Bereits am Sonntag (05.07.2026) wurde ein 29-Jähriger in der Fichtelbachstraße von einem Hund gebissen und dadurch leicht verletzt.
Gegen 17.00 Uhr traf der 29-Jährige auf einen bislang unbekannten Mann, eine bislang unbekannte Frau sowie ein bislang unbekanntes Kind. Die Personen waren mit circa fünf bis sechs Hunden spazieren. Der 29-Jährige fuhr mit dem Fahrrad und musste auf Grund eines freilaufenden Hundes anhalten. Der Hund biss den 29-Jährigen daraufhin in den Unterschenkel.
Die Personen entfernten sich im Nachgang unerkannt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (04.07.2026), 16.00 Uhr, bis Sonntag (05.07.2026), 07.45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße.
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte dort ein geparktes Auto. Im Anschluss entfernten sich dieser unerkannt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zentrale Ergänzungsdienste unter der 0821/323-0 zu melden.
Göggingen - Am Montag (06.07.2026) Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Bergiusstraße.
Hier beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug und entfernte sich im Nachgang unerkannt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
Innenstadt – Am Dienstag (07.07.2026), gegen 00:30 Uhr verhielt sich ein 66 -Jährigen aggressiv in der Konrad-Adenauer-Straße.
Als Polizeibeamte den 66-Jährigen kontrollierten, beleidigte er die Einsatzkräfte und bespuckte sie.
Aufgrund es aggressiven Verhaltens musste der 66-Jährige in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verbracht.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.
Der 66-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Augsburg, A8, FR München – Am Montag (06.07.2026), gegen 06:45 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A8, Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Augsburg-West und Augsburg-Ost.
Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf dem mittleren Fahrstreifen und geriet hierbei auf den rechten Fahrstreifen. Dabei touchierte er den Pkw eines 37-Jährigen, welcher auf den rechten Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw des 37-Jährigen ins Schleudern und prallte in der Folge gegen eine Betongleitwand.
Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 36-Jährigen eine Alkoholisierung feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, führten eine Blutentnahme durch und stellten den Führerschein sicher.
Der 37-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der 36-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.
Der 36-Jährige besitzt die kirgisische Staatsangehörigkeit.
Der 37-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Dasing – Am Montag (06.07.2026) wurde eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg in der Straße Auf der Brandleiten auf einen Transporter mit geplatztem linkem Hinterreifen und offensichtlicher Überladung aufmerksam.
Gegen 10.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 44-jährigen Autofahrer. Hierbei stellten sie bei der anschließenden Überprüfung der Transportpapiere und einer Verwiegung des Fahrzeugs eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um 2.600 kg bzw. eine Überladung von 74,29 % statt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden
Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 44-Jährigen. Diesen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 235€ und 1 Punkt.
Der 44-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Die Verkehrspolizei Augsburg appelliert an die Verkehrsteilnehmer sich an die gesetzlichen Vorschriften der Zuladung und Ladungssicherung zu halten um Verkehrsgefahren zu vermeiden.
A8 FR Stuttgart / Höhe Dasing – Am Montag (06.07.2026) kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart Höhe Anschlussstelle Dasing zu einem Unfall am Stauende mit zwei leicht verletzten Personen.
Gegen 08.30 Uhr kam es auf der Autobahn auf Grund einer Baustelle zu einem Stau. Eine 46-jähriger Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr einem 26-jährigen Autofahrer von hinten auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde das Auto des 26-Jährigen auf das davor befindliche Fahrzeug eines 33-Jährigen geschoben.
Durch den Unfall wurden der 26-Jährige und der 33-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.500€.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 46-Jährige.
Die 46-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Donauwörth – Am Sonntag (05.07.2026), gegen 12:00 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto im Glockenfeldweg.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Der 24-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.
Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen weiteren Pkw-Lenker im Schmutterweg.
Der 27-Jährige zeigte ebenfalls drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden auch hier die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen und gegen den 27-Jährigen wegen Verstößen nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Friedberg – Am Dienstag (07.07.2026) führten Beamte der Kontrollgruppe Tuning der Verkehrspolizei Augsburg zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Friedberg Kontrollen am Chippenham-Ring durch.
Im Rahmen der Kontrolle konnten am Fahrzeug eines 23-Jährigen, eines 37-Jährigen und am Fahrzeug eines 40-Jährigen Manipulationen an der Abgasanlage festgestellt werden.
Die Manipulation an der Abgasanlage führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, weshalb die Polizei die Weiterfahrt unterband.
Die Polizei leitete gegen die jeweiligen Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung ein.
Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Der 31-Jährige sowie der 40-Jährige besitzen die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit.
In diesem Zusammenhang weist die Verkehrspolizei Augsburg daraufhin, dass kein Sound-Upgrade eine Stilllegung wert ist. Die Manipulation an Abgasanlagen führt zwangsläufig zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
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