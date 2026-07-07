Haunstetten – Am Dienstag (07.07.2026) sorgte ein 54-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand für einen größeren Polizeieinsatz in der Hofackerstraße.

Gegen 07.45 Uhr randalierte der 54-Jährige zunächst in seiner Wohnung und warf Gegenstände aus dem Fenster. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten war der Mann unkooperativ und verschanzte sich in seiner Wohnung.

Gegen 12.30 Uhr konnte der 54-Jährige durch Polizeibeamte in seiner Wohnung gesichert werden.

Alle Beamten und der 54-Jährige blieben durch den Einsatz unverletzt.

Für die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Der Bereich um die Hofackerstraße war für die Zeit des Einsatzes für den Verkehr teilweise gesperrt.

Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen in einem entsprechenden Krankenhaus untergebracht.

Der 54-Jährige besitzt die deutsch-russische Staatsangehörigkeit.