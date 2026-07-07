ERLANGEN. (629) Am Montagabend (06.07.2026) nahm ein bislang unbekannter Mann am Europakanal in Erlangen gegenüber zwei Mädchen exhibitionistische Handlungen vor. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Die beiden Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren hielten sich gegen 19:45 Uhr im Bereich des Kosbacher Wegs am Europakanal auf, als sie unter der Brücke des Kosbacher Damms einen Mann bemerkten, der sich selbst befriedigte. Als Passanten die Örtlichkeit passierten, zog sich der Unbekannte zunächst in die Böschung zurück. Kurz darauf trat er jedoch wieder auf den Weg und setzte sein Verhalten fort.

Währenddessen soll er wiederholt Blickkontakt zu den beiden Mädchen gesucht haben. Diese entfernten sich schließlich von der Örtlichkeit.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 bis 50 Jahre alt

- kurze, helle Haare

- ungepflegtes Erscheinungsbild

- west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Alexander Greil / bl