MARKLKOFEN, WARTH, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Unbekannte haben einen BMW X 5 , der verschlossen im Carport eines Einfamilienhauses abgestellt war, entwendet.
Das Fahrzeug wurde vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 03.00 Uhr 06.00 Uhr entwendet. Der Zeitwert wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Offenbar nutzten die Unbekannten die im Fahrzeuge verbaute Keyless-Go-Technik zur Tatausführung, da sich beide Schlüssel noch beim Geschädigten befinden.
Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Milchstraße/Schloßstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Die Polizei empfiehlt Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Komfort-Schließsystem:
- Legen Sie Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.
- Achten Sie bei dem Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.
- Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeugs, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.
- Nutzen Sie ggf. funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.
Veröffentlicht: 07.07.2026, 11.25 Uhr