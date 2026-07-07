MARKLKOFEN, WARTH, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Unbekannte haben einen BMW X 5 , der verschlossen im Carport eines Einfamilienhauses abgestellt war, entwendet.

Das Fahrzeug wurde vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 03.00 Uhr 06.00 Uhr entwendet. Der Zeitwert wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Offenbar nutzten die Unbekannten die im Fahrzeuge verbaute Keyless-Go-Technik zur Tatausführung, da sich beide Schlüssel noch beim Geschädigten befinden.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Milchstraße/Schloßstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei empfiehlt Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Komfort-Schließsystem: