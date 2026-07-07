AUERBACH I.D.OPF. SEUBERSDORF I.D.OPF. Nach einem Kabeldiebstahl auf einem Solarfeld im Bereich Auerbach i.d.OPf. vom Samstag, 20. Juni 2026, konnten nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen am heutigen Tag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entwendeten bislang unbekannte Täter am Samstag, 20. Juni 2026, auf einem Solarfeld im Bereich Auerbach i.d.OPf. mehrere Kabel. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Im Rahmen intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg konnten am heutigen Tag, in den frühen Morgenstunden, Polizeikräfte im Bereich Seubersdorf i.d.OPf. mehrere Tatverdächtige auf frischer Tat festnehmen.

Hierbei wurde ein Pkw mit Diebesgut kontrolliert, der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Ein weiteres Fahrzeug konnte im Zuge der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit diversen Unterstützungskräften in einem Waldstück aufgefunden und sichergestellt werden. In der Nähe des Fahrzeugs nahmen die Einsatzkräfte einen zweiten Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach weiteren Tatverdächtigen wird derzeit gefahndet. Die Kriminalpolizei Nürnberg übernimmt die weitere Sachbearbeitung wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Durch die Kriminalpolizeiinspektionen Regensburg und Amberg werden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort und den sichergestellten Gegenständen durchgeführt.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet Personen, die im Zusammenhang mit den geschilderten Ereignissen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht am 7. Juli um 11:25 Uhr