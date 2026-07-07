FORCHHEIM. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale ein. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 4.45 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu der Bäckereifiliale in der Bayreuther Straße. Im Verkaufsraum versuchten sie vergeblich, den Tresor aufzubrechen. Nachdem ihnen dies nicht gelang, flüchteten sie unerkannt. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Wer hat im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagfrüh verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bayreuther Straße auf Höhe der Krankenhausstraße bemerkt? Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.