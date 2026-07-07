COBURG. Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend fanden Polizeibeamte bei einem 20-Jährigen verschiedene Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Beamte der Polizeiinspektion Coburg kontrollierten am Montagabend in der Mohrenstraße ein Fahrzeug. Bei dem 20-jährigen syrischen Beifahrer fanden sie Ecstasytabletten, Haschisch sowie verschreibungspflichtige betäubungsmittelhaltige Medikamente. Die Beamten stellten die Substanzen sicher.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Der 20-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.