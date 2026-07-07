COBURG. Unbekannte sprühten in der Nacht von Sonntag auf Montag verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge an eine Unterführung im Ortsteil Ketschendorf. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter brachten an der Unterführung in der Wassergasse unter anderem ein Hakenkreuz, SS-Runen sowie weitere Schriftzüge aus dem rechten Spektrum mit goldener und silberner Farbe an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unterführung bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.