FEUCHT. (626) In der Nacht auf Montag (06.07.2026) brachen zwei Unbekannte in ein Firmengelände im Gewerbepark Nürnberg-Feucht (Lkr. Nürnberger Land) ein und entwendeten größere Mengen an Medikamenten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr Zugang zum Gelände eines Medizinprodukteherstellers in der Straße „Am Flachmoor“. Sie brachen gewaltsam in das Lager der Firma ein und entwendeten größere Mengen an Medikamenten im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Der Kriminalpolizei Schwabach führte am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl