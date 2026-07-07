LANDSHUT. Der seit dem 02.07.2026 vermisste 42-jährige Mann konnte wohlbehalten aufgefunden werden.



Am Montag (06.07.2026) gegen 16:45 Uhr konnte der 42-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 07.07.2026, 07:40 Uhr