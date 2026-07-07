LKR. TRAUNSTEIN. Am Donnerstagabend, 2. Juli 2026, soll ein 12-jähriger Junge aus dem Landkreis Traunstein Geschädigter eines sexuell motivierten Übergriffs geworden sein. Nach Angaben des Jungen setzte sich ein 30-jähriger Mann zu ihm auf die Couch, küsste ihn mehrfach gegen dessen Willen und wurde anschließend von ihm zurückgewiesen und zum Gehen aufgefordert. Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat vorläufig festgenommen und befindet sich nach Erlass eines Haftbefehls in einer Justizvollzugsanstalt. Nach aktuellem Ermittlungsstand kannten sich Beschuldigter und Opfer bereits. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kriminalpolizei Traunstein haben die Ermittlungen übernommen.

Ein 30-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit ist dringend verdächtig, am Donnerstagabend (2. Juli 2026) auf einen 12-jährigen Jungen in einer privaten Wohnung im Landkreis Traunstein einen sexuellen Übergriff verübt zu haben. Nach Angaben des Jungen setzte sich der 30-Jährige in den frühen Abendstunden zu ihm auf die Couch, küsste ihn wiederholt gegen dessen Willen und wurde anschließend von ihm zurückgewiesen. Der Mann soll daraufhin die Räumlichkeiten verlassen haben.

Unmittelbar nach polizeilichem Bekanntwerden der Tat konnte der dringend tatverdächtige 30-Jährige durch Kräfte der Polizeiinspektion Wasserburg noch vor dessen Wohnadresse vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme zeigte sich der Verdächtige deutlich unter Alkohleinfluss und wurde positiv auf THC getestet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kannten sich der Beschuldigte und der 12-jährige Junge bereits flüchtig.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte gegen den dringend Tatverdächtigen Haftantrag. Dieser wurde am Freitag, den 3. Juli 2026, der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Rosenheim zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Richterin erließ Haftbefehl und der 30-Jährige wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Die Ermittlungen in dem Fall führt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein.