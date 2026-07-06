NÜRNBERG. (625) Am Montagabend (06.07.2026) fanden in Nürnberg mehrere sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen weitgehend ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens.



Ab 19:00 Uhr versammelten sich in der Spitze rund 70 Teilnehmer unter dem Titel „Wer schützt die Bürger vor durchgeknallter Staatsgewalt?“ in der Fürther Straße Ecke Veit-Stoß-Anlage. Im unmittelbaren Umfeld begannen zeitgleich mehrere angemeldete Gegenproteste, an denen in Summe etwa 400 Personen teilnahmen. Um die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander zu trennen, setzte die Polizei an mehreren Örtlichkeiten Sperrgitter ein.

Im Anschluss an die Auftaktkundgebung starteten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung einen Aufzug durch Gostenhof. Gleich zu Beginn des Aufzugs kam es aus dem Gegenprotest heraus zu mehreren Eierwürfen auf Versammlungsteilnehmer. Während des weiteren Aufzugs bildeten kleinere Gruppen des Gegenprotests an mehreren Örtlichkeiten Sitzblockaden. Diese als Versammlungen gewerteten Aktionen mussten seitens der Einsatzleitung beschränkt werden. Die Teilnehmer wurden in diesem Zusammenhang mehrfach aufgefordert, die Wegstrecke freizumachen und an einer nahegelegenen Örtlichkeit den Protest fortzuführen. Dieser Aufforderung kamen die Personen nicht nach, weshalb einige letztlich durch Polizeibeamte beiseite getragen werden mussten. Im Anschluss leiteten die Polizisten entsprechende Ermittlungen ein.

Kurz vor Beginn der Abschlusskundgebung bestiegen mehrere Teilnehmer des Gegenprotests ein einstöckiges Gebäude an der Kundgebungsfläche. Diese mussten im Anschluss an das Versammlungsgeschehen mit der Drehleiter der Feuerwehr vom Dach befördert werden.

Gegen 21:10 Uhr war das Versammlungsgeschehen beendet. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen zu den geltend gemachten Straftaten.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-West waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.



Erstellt durch: Marc Siegl

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