DEGGENDORF. Am Sonntagnachmittag (05.07.2026) kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem Sexualdelikt zum Nachteil eines Kindes. Der Tatverdächtige konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Den ersten Ermittlungen nach befand sich gegen 14.25 Uhr ein Mann an einem Spielplatz an der Donaupromenade in einem dortigen kleinen Waldbereich. Zur gleichen Zeit gingen drei Kinder ebenso in den nicht einsehbaren Waldbereich, um darin zu spielen. Der Mann sprach die Mädchen an, wobei zwei wegliefen. Eines der Mädchen soll der Mann festgehalten und im Intimbereich berührt haben. Zu körperlichen Verletzungen kam es dabei nicht. Das Mädchen konnte schließlich ebenfalls davonlaufen.

Die drei Kinder vertrauten sich ihren Begleitpersonen an, welche umgehend die Polizei informierten. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 29-jähriger Syrer kurz nach der Tat als dringend tatverdächtig festgenommen werden.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Bei einer heutigen (06.07.2026) Vorführung am Amtsgericht Deggendorf wurde der von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragte Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Verdachts eines Sexualdeliktes erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Veröffentlicht: 06.07.2026, 17.08 Uhr