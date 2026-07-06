LINDAU. Am Montagmittag, 06.07.2026, ereignete sich auf der B31 bei Schönau ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Autofahrerin war von Friedrichshafen in Richtung Lindau unterwegs und geriet laut Zeugenaussagen mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw versuchte auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Ein weiteres Fahrzeug kollidierte leicht mit dem ausweichenden Lkw. Die 81-jährige Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die B31 war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz waren das Bayerische Rote Kreuz sowie die Feuerwehren Lindau und Weißensberg. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (PI Lindau)

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