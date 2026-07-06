LANDSHUT. Heute Nachmittag (06.07.2026) kam es im Bereich Professor-Buchner-/Robert-Koch-Straße zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Landshut, der derzeit eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt, musste aufgrund eines Notfalles intensivmedizinisch behandelt werden. Nachdem Anhaltspunkte für einen möglichen Befreiungsversuch bestanden, sind unter Einsatzleitung der Polizeiinspektion Landshut entsprechende Vorkehrungen bis zur Rückverlegung in eine bayerische Justizvollzugsanstalt getroffen worden. Der Einsatz wurde gegen 15.00 Uhr beendet. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.



Veröffentlicht: 06.07.2026, 16.05 Uhr