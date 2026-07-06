Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
München – Feiern Sie mit uns das Jubiläum im Herzen Münchens – am 18. Juli 2026 im und um das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration.
Alle weiteren Infos finden Sie unter https://www.80jahre.polizei.bayern.de/
Friedberg – Im Zeitraum von Donnerstag (11.06.2026) bis Sonntag (05.07.2026) brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ernst-Mezger-Straße ein.
Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Täter Zutritt zum Wohnanwesen durch eine Kellertüre.
Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.
Bergheim / Mering – Am Donnerstag (02.07.2026) und Freitag (03.07.2026) kam es in Bergheim, bzw. in Mering zu jeweils einem erfolgreichen Fall des Callcenterbetrugs.
Jeweils in den Mittagsstunden riefen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter bei den Hausbewohnern an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Auf Grund akuter Einbruchsgefahr wurden die Bewohner aufgefordert Bargeld und Wertsachen in einem Behältnis vor den jeweiligen Haustüren zu deponieren. Im weiteren Verlauf wurden die Anwohner in der Leitung gehalten und beschäftigt, während ein unbekannter Täter das Bargeld und die Wertsachen abholte.
In beiden Fällen waren die Täter erfolgreich und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs und bittet um Mithilfe.
Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.
Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:
Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.
Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.
Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.
Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.
Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/
Oberhausen - Am Samstag (04.07.2026) fasste ein bislang unbekannter Täter einer 26-Jährigen in den Schritt und entfernte sich anschließend.
Gegen 00.00 Uhr lief die 26-Jährige von der Wertachbrücke in Richtung Oberhauser Bahnhof. An der Kreuzung Ulmer Straße / Matthäus-Lang-Straße kamen ihr zwei männliche Personen entgegen. Einer der Männer fasste der 26-Jährigen unvermittelt in den Schritt über der Hose. Im Anschluss entfernten sich die beiden männlichen Personen in Richtung Wertachbrücke.
Eine Fahndung der Polizei nach den beiden unbekannten Männern verlief ohne Erfolg.
Die Geschädigte beschrieb den bislang unbekannten Täter folgendermaßen:
Ca. 25 - 35 Jahre alt, 170 cm groß, schlanke Statur, längere lockige Haare, dunklerer Hauttyp. Er trug eine orange/rote kurze Hose und Sneaker.
Von seinem Begleiter ist keine Beschreibung vorhanden. Beide Männer hielten eine Dose in der Hand.
Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet um Mithilfe.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Oberhausen - Am Sonntag (05.07.2026) gerieten zwei Personengruppen am Paul-Ben-Haim-Weg in eine Streitigkeit. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.
Gegen 18.00 Uhr liefen ein 56-Jähriger und eine 30-Jährige am Paul-Ben-Haim-Weg, als sie in Streit mit einem bislang unbekannten Täter und seinen fünf Begleitern gerieten.
Der unbekannte Täter sprühte im Verlauf des Streits Pfefferspray in Richtung der 30-Jährigen. Außerdem schlug er dem 56-Jährigen einen Ast gegen das Schienbein. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit seinen Begleitern.
Die 30-Jährige und der 56-Jährige wurden leicht verletzt.
Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:
Südländisches Erscheinungsbild, ca. 16 - 17 Jahre alt, kurze schwarze Haare, er trug ein blaues T-Shirt und eine lange schwarze Hose.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Mithilfe.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Haunstetten - Am Samstag (04.07.2026) kam es im Naturfreibad in Haunstetten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.
Gegen 22.30 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen einer 27-Jährigen, die mit ihrem 41-jährigen Begleiter auf dem Seefest war und einer 37-Jährigen, die mit ihren 16 und 17 Jahre alten Töchtern ebenfalls das Fest besuchte.
Im Verlauf der Streitigkeit wurde die 37-Jährige durch die 27-Jährige beleidigt. Als die Töchter der 37-Jährigen dazwischengingen, wurden sie von der 27-Jährigen bedroht. Es kam zu mehreren wechselseitigen Beleidigungen und Bedrohungen, alle Beteiligten wurden letztlich durch einen Security-Mitarbeiter des Festgeländes verwiesen.
Auf der Postillionstraße kam es dann erneut zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung, bei der die 27-Jährige und der 41-Jährige die anderen Beteiligten schubsten. Die 17-Jährige erlitt hierbei einen Kratzer am Oberarm.
Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und weiterer Delikte. Um den Sachverhalt abschließend klären zu können werden dringend unbeteiligte Zeugen gesucht, die sich ebenfalls am Seefest aufgehalten haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt - Am Sonntag (05.07.2026) beleidigte und schlug ein bislang unbekannter Täter einen Taxifahrer in der Jakoberstraße. Der Mann flüchtete anschließend mit einer Frau.
Gegen 02.15 Uhr fuhr der 54-jährige Taxifahrer in die Jakoberstraße. Als er dort anhielt, stieg ein bislang unbekannter Mann auf den Beifahrersitz und wollte befördert werden. Der Taxifahrer hatte jedoch bereits einen Auftrag und lehnte ab. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, woraufhin der unbekannte Täter ausstieg, um das Fahrzeug herum ging und den Taxifahrer ins Gesicht schlug. Der Taxifahrer wurde dadurch nur leicht verletzt. Zudem beleidigte er den 54-Jährigen.
Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter zusammen mit einer Frau in Richtung Jakobertor.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
Ca. 180 cm groß, Glatze, vermutlich osteuropäische Herkunft, er trug ein hellblaues Hemd und eine Jeans.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Nötigung.
Zeugen, die Hinweise auf den Mann und seine Begleiterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.
Göggingen - Bereits am Freitag (03.07.2026) schlug ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooterfahrer, der daraufhin stürzte. Der Täter flüchtete anschließend über die B17.
Gegen 12.15 Uhr befuhr der 32-jährige Geschädigte die Firnhaberstraße in nordwestlicher Richtung. Der unbekannte Täter lief auf der Firnhaberstraße in südöstlicher Richtung. Nachdem der Geschädigte durch die Unterführung gefahren war, trat der unbekannte Mann auf die Fahrbahn und schlug dem Geschädigten mit der Faust gegen die Schulter. Der 32-Jährige stürzte, der unbekannte Täter flüchtete in südöstliche Richtung.
Der Geschädigte sprach eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an, die den flüchtigen Täter fußläufig verfolgte. Der Unbekannte flüchtete über einen Fußweg in Richtung Bahngleise, überquerte diese und begab sich an die Böschung der B17.
Er überquerte alle drei Fahrstreifen der B17, verharrte kurz im Grünstreifen und überquerte letztlich dir weiteren drei Fahrstreifen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um eine Kollision zu verhindern.
Im Anschluss kletterte der unbekannte Täter die Böschung hinauf und begab sich auf das Messegelände, wo die Polizeibeamten ihn aus den Augen verloren.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, ca. 90 Kilogramm schwer, kräftige Figur, osteuropäisches Erscheinungsbild, er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose, sehr kurz geschorene Haare und Flip-Flops.
Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können und Geschädigte, die durch dessen Überqueren der B17 Fahrbahn gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
Göggingen - Am Sonntag (05.07.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannter Täter ein Fahrrad, das in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße abgesperrt war.
Der Geschädigte stellte sein Fahrrad gegen 09.15 Uhr an der Tatörtlichkeit ab und versperrte dieses mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, war sein graues Mountainbike der Marke Mondraker nicht mehr vor Ort. Das Schloss wurde mutmaßlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt und befand sich noch am Tatort.
Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.
Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades und bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.
Innenstadt - Im Zeitraum vom Donnerstag (02.07.2026), gegen 21.30 Uhr bis Freitag (03.07.2026), 05.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage in der Willi-Stör-Straße.
Kurz nach der Tat stellte der 43-jährige Geschädigte fest, dass sein Fahrrad auf einem Internetportal zum Verkauf angeboten wird. Er vereinbarte einen Termin mit dem Verkäufer und informierte die Polizei.
Bei einem Scheinkauf konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren von der Polizei festgenommen und die beiden gestohlenen Fahrräder sichergestellt werden.
Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 15- und den 17-Jährigen.
Der 15-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 17-Jährige hat die kosovarische Staatsangehörigkeit.
Oberhausen - Am Sonntag (05.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Donauwörther Straße, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde.
Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 58-Jähriger auf seinem Roller die Donauwörther Straße stadteinwärts. Parallel neben ihm fuhr die Straßenbahn in dieselbe Richtung.
Der 58-Jährige bog unvermittelt nach links ab, um die Schienen zu überqueren. Der 61-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern.
Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn, da er seinen Helm nicht geschlossen hatte, flog ihm dieser vom Kopf und er erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Der Tramverkehr kam für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge zum Stillstand.
Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben alle unverletzt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 58-Jährigen.
Beide Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
Autobahn A8 / AS Adelzhausen – Am Samstag (04.07.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen 26-jährigen Autofahrer auf der Autobahn A8 auf Höhe Adelzhausen. Dabei stellte die Polizeistreife mehrere Verstöße fest.
Gegen 19.45 Uhr führten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durch, bei der sie feststellten, dass die Kennzeichen am Auto des 26-Jährigen verfälscht waren. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. Die Polizeibeamten stellten die Kennzeichen sicher. Da der 26-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, bezahlte er eine Sicherheitsleistung.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch gegen den 26-Jährigen.
Der 26-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.
Kriegshaber – Am Sonntag (05.07.2026) kam es auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße / Sommestraße zu einer Verkehrsunfallflucht.
Gegen 11.15 Uhr befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Bürgermeister-Ackermann-Straße in westliche Fahrtrichtung stadtauswärts und bog nach rechts in die Sommestraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der 43-jährigen Autofahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Fahrradfahrer unerkannt auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße stadtauswärts.
Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:
Ca. 180cm groß, blond, fuhr vermutlich ein grünes Fahrrad.
Das Auto der 43-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.
Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun u.a. wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Innenstadt – Am Sonntag (05.07.2026), gegen 16:00 Uhr beschädigte ein 43-Jähriger mehrere geparkte Autos in der Rosenaustraße, Johannes-Rösle-Straße und Pferseer Straße.
Die Fahrzeuge parkten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand.
Der 43-Jährige schlug hierbei gegen die Motorhauben der Fahrzeuge und warf zudem noch Mülltonnen um.
Der 43-Jährige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen noch in Tatortnähe festgestellt werden.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.600 Euro.
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt - Am Freitag (03.07.2026), gegen 00:30 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit einem E-Scooter im Wolfsgäßchen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.
Bei einer Kontrolle durch die Polizei konnte bei dem Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt werden.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohols.
Der 43-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Zusmarshausen, A8, FR München – Am Freitag (03.07.2026), gegen 07:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A8, Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Burgau und Zusmarshausen.
Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, musste der 43-Jährige mit seinem Sattelzug nach rechts ausweichen und kollidierte hier mit einer Leitplanke.
Ein 52-Jähriger fuhr im weiteren Verlauf über auf der Fahrbahn liegende Teile und beschädigte dadurch seinen Pkw.
Der unbekannte Autofahrer entfernte sich im Nachgang unerkannt.
Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme gesperrt werden.
Es entstand ein Sachschaden von rund 71.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen des Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.
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