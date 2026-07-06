UNTRASRIED/HOPFERBACH. Am Montagvormittag, 06.07.2026, ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Untrasried und Hopferbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer überholte als letzter einer Kolonne aus drei Fahrzeugen einen Gefahrgut-Lkw, ohne den Gegenverkehr vollständig einsehen zu können. Ein entgegenkommender 23-jähriger Autofahrer musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Beim Ausweichen geriet der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug in einen angrenzenden Bach und prallte gegen ein Beton-Durchflussrohr. Er wurde von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Durch den Unfall gelangten Betriebsstoffe des Fahrzeugs in den Bach. Die Freiwillige Feuerwehr Hopferbach konnte einen Teil der Schadstoffe binden. Das Wasserwirtschaftsamt wurde durch die Straßenmeisterei Kempten informiert und prüft die weitere Umweltbelastung. Die Freiwilligen Feuerwehren Hopferbach und Obergünzburg sicherten die Unfallstelle und sperrten den betroffenen Straßenabschnitt für zwei Stunden zur Unfallaufnahme. (PI Obergünzburg)

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