WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Unbekannte haben einen geparkten BMW Mini Cooper mit Farbe beschmiert und dabei unter anderem ein Hakenkreuz angebracht. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat vermutlich in der Nacht von Freitag, 26. Juni, auf Samstag, 27. Juni. Das Fahrzeug war im Königsheidering in Weidenberg geparkt.

Die Täter beschmierten den hinteren linken Kotflügel des Autos. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Königsheiderings beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.