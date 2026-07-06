BAMBERG. Ein unbekannter Mann versuchte am Donnerstagabend einem Radfahrer Schmuck zu entwenden. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise.

Kurz vor 19 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Coburger Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Thorackerstraße sprach ihn ein bislang unbekannter Mann an und entriss ihm zunächst eine um den Hals getragene Kette mit Anhänger. Durch das energische Auftreten des 21-Jährigen händigte der Räuber den Schmuck wieder aus und flüchtete anschließend in Richtung Hallstadter Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkelbraune, gelockte und längere Haare, die zu einem kleinen Zopf zusammengebunden waren, Vollbart, auffälliges neonhellblaues Oberteil, dunkle Hose, dunkle Kopfbedeckung und vermutlich dunkle Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Coburger Straße und der Thorackerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.