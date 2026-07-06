994. Dienstpferd scheut; eine Person verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 08:50 Uhr, war ein Polizeibeamter im Bereich des Englischen Gartens damit beschäftigt, ein Dienstpferd aus einem Transportanhänger auszuladen. Das Pferd, ein 13-jähriger Wallach, erschrak durch Geräusche, welche durch akustisches Schlagzeug verursacht worden waren, und lief davon.

Kurze Zeit später stieß es mit einer 27-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München, die als Teilnehmerin einer Laufveranstaltung zu Fuß unterwegs war, zusammen. Die 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde zunächst medizinisch versorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurden umgehend mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt, welche das Dienstpferd nach kurzer Zeit wieder einfangen konnten.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung, führt die Münchner Verkehrspolizei.

995. Alleinbeteiligter E-Scooter-Unfall; eine Person schwer verletzt – Allach-Untermenzing

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 09:30 Uhr, befuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein 39-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Augsburg, mit einem E-Scooter verbotswidrig den Gehweg der Eversbuschstraße in Richtung stadteinwärts. Zu dieser Zeit befand sich eine 51-Jährige mit schweizerischer und französischer Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, verbotswidrig als zweite Person auf dem E-Scooter.

Auf Höhe der Hausnummer 85 kamen beide aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz.

Die 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Am E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 39-Jährigen, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung, führt die Münchner Verkehrspolizei.

996. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad; drei Personen verletzt – Sauerlach

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 10:40 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Staatsstraße 2573 von Sauerlach kommend in Richtung Otterfing. Bei der Einmündung zu einem Feldweg eines Erdbeerfeldes wollte er nach links einbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 71-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem BMW Motorrad auf der Staatsstraße 2573 in entgegengesetzte Richtung.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 71-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige sowie seine 33-jährige Beifahrerin, Deutsch mit Wohnsitz in München, wurden leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

997. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Schmierschrift – Sendling

Am Samstag, 04.07.2026, gegen 03:00 Uhr, teilte die Verkehrszentrale München dem Polizeinotruf eine verdächtige Wahrnehmung mit. Dabei sollen drei Personen gerade in einem Verkehrstunnel mit Sprühdosen ein großflächiges Graffiti aufgesprüht haben. Sofort begaben sich mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort.

Im Rahmen der Sofortfahndung konnten in Tatortnähe drei Tatverdächtige festgestellt und festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, einen 22-jährigen Deutschen und einen 26-jährigen Deutschen (beide mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck).

Bei einer Absuche des Tatortes konnten mehrere Sprühdosen mit Farbe aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 22- und der 23-Jährige wurden zur Sachbearbeitung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in das Polizeipräsidium München verbracht. Dort wurden sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Da der 26-Jährige nach der Festnahme über Schmerzen klagte, wurde er vorsorglich durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Tatverdächtigen wurden wegen der Sachbeschädigung angezeigt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.