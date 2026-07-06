MURNAU AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Sonntagmorgen, den 5. Juli 2026, geriet ein 82-Jähriger beim Schwimmen in eine Notsituation. Er wurde später leblos im Wasser aufgefunden und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er noch am selben Tag. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Der 82-jähriger Mann aus Murnau am Staffelsee war am Sonntagmorgen (5. Juli . 2026), gegen 8.15 Uhr, gemeinsam mit einer Angehörigen zum Schwimmen im Froschhauser Weiher. Während die Angehörige eine größere Runde schwamm, hielt sich der 82-Jährige im Weiher in Ufernähe auf.



Als sie zurückkehrte, konnte sie ihn jedoch nicht mehr auffinden und setzte daraufhin einen Notruf bei der Integrierten Leitstelle Oberland ab. Ein sofort alarmierter Rettungshubschrauber entdeckte den Mann kurze Zeit später leblos im Wasser treibend. Der 82-Jährige wurde aus dem Wasser geborgen und unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Klinikum verbracht. Dort verstarb er im Laufe des Nachmittags.

Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zu dem Fall. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Verstorbene möglicherweise infolge einer inneren Ursache in die Notsituation geraten war.