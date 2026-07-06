SELB, LKR. WUNSIEDEL. Grenzpolizisten deckten am Sonntag bei Selb einen Drogenschmuggel auf. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zu den Hintergründen.

Beamte der Grenzpolizei Selb kontrollierten in den späten Abendstunden auf einem Parkplatz nahe der Porzellanstadt einen VW mit polnischer Zulassung, der auf der A 93 in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs war. Die Fahnder durchsuchten den 33-jährigen Fahrer samt seinem mitgeführten Hab und Gut und bewiesen gutes Gespür: In der Umhängetasche des polnischen Staatsangehörigen aus dem Bereich Niederschlesien fanden die Grenzpolizisten ein Tütchen mit einer geringen Menge Crystal-Meth. Zudem entdeckten die Beamten in einer Reisetasche eine Frischhaltebox, in der sich eine geringe Menge Marihuana befand. Schließlich stießen die Ordnungshüter in einer Bauchtasche des Polen noch auf einen Joint.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 33-Jährige die Betäubungsmittel von Polen aus bei Görlitz nach Deutschland geschmuggelt. Die Kriminalpolizeiinspektion Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen.