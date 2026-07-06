MAINBURG. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind am Sonntag, 05.07.2026, kurz nach 14.00 Uhr, zum Mainburger Friedhof alarmiert worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand fing bei einem 80-jährigem Friedhofsbesucher offenbar beim Anzünden einer Grabkerze seine Kleidung Feuer. Eine Frau, die das Geschehen beobachtet hat, kam dem Mann zu Hilfe und konnte das Feuer löschen.

Der 80-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.



Veröffentlicht: 06.07.2026, 10.30 Uhr