HERSBRUCK. (624) Am Sonntagnachmittag (05.07.2026) geriet in Reichenschwand (Lkrs. Nürnberger Land) ein Einfamilienhaus in Brand. Die Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 15:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg die Mitteilung über den Brand eines Einfamilienhauses in der Rödelbergstraße ein. Als die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Hersbruck eintraf, stellten die Beamten starken Rauch fest.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Der Rettungsdienst brachte die Bewohnerin im Anschluss wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Weitere Personen erlitten nach derzeitigem Stand keine Verletzungen.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 300.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc