POCKING, LKR. PASSAU. Die seit dem 03.07.2026 vermisste 16-Jährige aus Pocking konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Zu den Umständen des Verschwindens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Unnasch, PHK, Tel. 09421 / 868 – 1410