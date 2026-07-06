RUDERATSHOFEN. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es auf der Kreisstraße OAL 7, zwischen Ruderatshofen und Marktoberdorf, zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Pkw alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam, dort in eine Gebüschreihe stieß und anschließend wieder auf die Straße geschleudert wurde. Durch den schweren Unfall, erlag eine Fahrzeuginsassin noch vor Ort im völlig zerstörten Fahrzeug ihren Verletzungen, eine weitere wurde schwerstverletzt vom Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau verbracht. An der Unfallstelle waren Feuerwehren verschiedener Gemeinden sowie mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Die Straße musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Marktoberdorf. (PI Marktoberdorf)

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