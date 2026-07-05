GROSSMEHRING, LKRS. EICHSTÄTT.Seit Anfang Juni wurde ein 88-jähriger Mann aus Großmehring vermisst. Am heutigen Sonntag wurde der Pkw des Mannes aufgefunden. Im Fahrzeug befand sich eine tote Person.

Gegen 10:30 Uhr hatte eine Spaziergängerin den Toyota des Rentners in einem Waldstück nahe der B16a bei Großmehring bemerkt und die Polizei verständigt.

Die Beamten fanden sodann in dem Fahrzeug einen männlichen Leichnam vor, bei dem es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um den vermissten Mann handelt.

Zur Bergung des in extrem unwegsamem Gelände aufgefunden Wagens wurden Kräfte des technischen Hilfswerkes hinzugezogen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache übernommen. Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen derzeit nicht vor.

Ursprungsmeldung:

Großmehring, 07.06.2026

88-jähriger Mann aus Großmehring vermisst

Seit fünf Tagen wird der 88-jährige Josef S. aus Großmehring vermisst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist er vermutlich mit seinem Pkw, einem silbernen Toyota RAV, Kennzeichen EI-ZB128, im näheren Umkreis von Großmehring unterwegs gewesen. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste ist 173 cm groß, von kräftiger Statur und hat eine Glatze. Bekleidet ist er vermutlich mit einem Blaumann oder mit Hemd und Jeans und einem Hut. Auffällig ist das Fehlen eines Stücks vom rechten Ohr.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn S. oder dessen Fahrzeug machen können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter 0841/9343-2222 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.