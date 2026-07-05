WEIßENHORN. Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 16:20 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Bürger, dass ein unbewohntes Gebäude in der Ulmer Straße im Vollbrand stand. Durch die zeitnah eingetroffenen Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. In dem Gebäude hielten sich in der Vergangenheit immer wieder unberechtigte Personen auf, weshalb nach derzeitigem Kenntnisstand von einer Brandstiftung als Brandursache ausgegangen wird. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zur Brandbekämpfung waren die umliegenden Feuerwehren Weißenhorn und Illertissen mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Weißenhorn und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Zeugen, die am Nachmittag des 05.07.2026 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr im westlichen Bereich der Ulmer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)

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