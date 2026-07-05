NÜRNBERG. (622) Am Samstagvormittag (04.07.2026) kam es in einem Einkaufszentrum im Nürnberger Stadtteil Langwasser zu einem Polizeieinsatz. Ein 19-jähriger Mann verhielt sich dort aggressiv und verletzte bei seiner Ingewahrsamnahme zwei Polizeibeamte.



Gegen 10:00 Uhr verständigten Zeugen über den Notruf die Polizei, da sich ein Mann in einem Einkaufszentrum in der Glogauer Straße aggressiv verhielt. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen vor Ort auf einen 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen.

Da sich dieser auch gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv verhielt, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Hiergegen setzte sich der Tatverdächtige vehement zur Wehr und verletzte eine Polizeibeamtin sowie einen Polizeibeamten. Beide blieben weiterhin dienstfähig.

Da der Tatverdächtige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme an.

Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens brachten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen im Anschluss in eine Fachklinik.

Gegen den 19-Jährigen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.



Erstellt durch: Michael Sebald