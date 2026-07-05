984. Pkw gerät in Gegenverkehr; drei Personen verletzt – Unterföhring

Am Samstag, 04.07.2026, gegen 20:00 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Seat Pkw auf der Staatsstraße 2340 von Unterföhring kommend in Richtung Aschheim.

Zeitgleich fuhren ein 52-Jähriger mit slowakischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Daihatsu Pkw und hinter ihm ein 57-Jähriger mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Staatsstraße 2340 in entgegengesetzter Richtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte ein Insekt, welches sich in der Fahrerkabine des 63-Jährigen befand, diesen so sehr ab, dass er nach links in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem entgegenkommenden Pkw des 52-Jährigen kollidierte. Der Pkw des 52-Jährigen wurde anschließend in den rechten Straßengraben abgeleitet. Weiter kollidierte der Pkw des 63-Jährige in der Folge mit dem Pkw des 57-Jährigen, welcher seinen Pkw zu diesem Zeitpunkt bereits bis zum Stillstand abgebremst hatte.

Der 63-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 52-Jährige und sein Beifahrer (ein 44-Jähriger mit slowakischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck) wurden ebenfalls verletzt und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Sowohl der Seat des 63-Jährigen als auch der Daihatsu des 52-Jährigen wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Pkw des 57-Jährigen wurde lediglich leicht beschädigt und blieb fahrbereit.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2340 für ca. eine halbe Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

985. Verkehrsunfall zwischen drei Fahrradfahrern; drei Personen verletzt – Perlacher Forst

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 17:00 Uhr, fuhr eine 21-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg als letzte einer „Dreierrennradgruppe“ auf dem asphaltierten Waldweg Oberbiberger Straße im Perlacher Forst in Richtung Oberhaching.

Zeitgleich befuhren ein 28-jähriger Deutscher und ein 37-jähriger Deutscher (beide mit Wohnsitz in München) mit ihren Rennrädern hintereinander dieselbe Straße in entgegengesetzter Richtung.

Die Oberbiberger Straße ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg und für beide Fahrtrichtungen für Fahrradfahrer freigegeben.

Ca. 300 Meter vor der Kreuzung Oberbiberger Straße und Harthäuser Geräumt wollte, nach derzeitigem Ermittlungsstand, die „Dreierrennradgruppe“ um die 21-Jährige einen langsam fahrenden Radfahrer überholen. Dabei kollidierte die 21-Jährige mit den entgegenkommenden 28-Jährigen und 37-Jährigen, wodurch alle drei zu Boden stürzten.

Durch den Unfall wurden alle drei schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden an den Fahrrädern wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Oberbiberger Straße für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

986. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Kraftrad; eine Person verletzt – Giesing

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine Polizistin mit einem uniformierten Polizeifahrzeug den Tegernseer Platz in Richtung Silberhornstraße. Sie befand sich auf einer Einsatzfahrt und hatte hierfür die Sondersignale Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

An der Kreuzung zur Silberhornstraße und Deisenhofener Straße wollte sie geradeaus in die Tegernseer Landstraße weiterfahren. Sie fuhr bei einem Ampelsignal für Tram- und Linienbusse „Halt“ in den Kreuzungsbereich ein.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 25-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Kawasaki Kraftrad auf der Silberhornstraße in Richtung Deisenhofener Straße. An der Kreuzung zum Tegernseer Platz und Tegernseer Landstraße wollte sie geradeaus in die Deisenhofener Straße einfahren. Bei für sie geltenden Grünlicht der Ampel fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Kraftrad, wodurch die 25-Jährige zu Sturz kam. Sie wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

987. Einbruch in ein Gerätehaus – Forstenried

In der Nacht von Donnerstag, 02.07.2026, auf Freitag, 03.07.2026, in der Zeit von ca. 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die hintere Eingangstür in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr ein.

Hier wurde die Fahrzeughalle nach Diebesgut durchsucht und Spezialwerkzeug entwendet. Im Anschluss verließen der oder die Täter das Gerätehaus wieder und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nachdem der Einbruch bemerkt wurde, wurde direkt die Polizei über den Notruf 110 verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Forstenrieder Allee, Stäblistraße, Herterichstraße und Liesl-Karlstadt-Straße (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

988. Einbruch in eine Apotheke – Aubing

Im Zeitraum von Donnerstag, 02.07.2026, 19:15 Uhr, bis Freitag, 03.07.2026, 08:00 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke.

Im Inneren wurde zunächst aus beiden Registrierkassen das aufgefundene Wechselgeld entwendet. Im Anschluss wurde aus einem Büro an einer Wand montierter Tresor herausgebrochen und ebenfalls entwendet.

Der oder die Täter flüchteten unter Mitnahme der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Nachdem der Einbruch bemerkte wurde, wurde die Polizei über den Notruf 110 verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aubinger Straße, Hellensteinstraße, Ravensburger Ring und Radolfzeller Straße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

989. Raubdelikt auf Tankstelle – Untergiesing

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 21:50 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte, maskierte und bewaffnete Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich neben einem 57-jährigen deutschen Angestellten mehrere Kunden im Geschäft.

Unter Vorhalt von schusswaffenähnlichen Gegenständen forderte einer der Täter die Herausgabe von Bargeld. Anschließend entwendeten die beiden Täter Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und flüchteten zu Fuß. Verletzt wurde niemand.

Umgehend wurden zahlreiche Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die direkt eingeleitete Fahndung, an der unter anderem Diensthundeführer, Unterstützungskräfte sowie eine Polizeidrohne beteiligt waren, brachte keine neuen Hinweise auf die Täter.

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch und sicherte vorhandene Videoaufzeichnungen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, jeweils ca. 185 cm groß, schlanke Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild;

beide trugen schwarze Jacken mit Kapuze, schwarze Sturmhauben und schwarze Einweghandschuhe.

Einer der Täter trug eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe mit weißem Logo sowie eine schwarze Umhängetasche

Der zweite trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Seitenstreifen und schwarze Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitag, 03.07.2026, gegen 21:50 Uhr, im Bereich der Schönstraße, Sailerstraße und der näheren Umgebung in Untergiesing Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Raubüberfall in Zusammenhang stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

990. Einbruch in Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 23:50 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Gebäude befanden sich eine 52-jährige Deutsche sowie ihr 54-jähriger deutscher Ehemann.

Der bislang unbekannte Täter durchsuchte das Wohnhaus nach Wertgegenständen und entwendete Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Wert. Als sich der Täter im Obergeschoss des Hauses befand, wurden die Bewohner auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Sie verständigten den Polizeinotruf 110. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Das Wohnhaus wurde umstellt und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei kamen unter anderem Diensthundeführer zum Einsatz. Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Freitag, 03.07.2026, gegen 23:50 Uhr, bis Samstag, 04.07.2026, 00:00 Uhr, im Bereich der Masurenstraße, Marienwerderstraße und Daglfinger Straße (Denning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

991. Einbruch in ein Ladengeschäft – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 02:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Handtaschenhändlers in der Ludwigsvorstadt. Aus den Lagerräumen wurden zahlreiche hochwertige Handtaschen entwendet. Der Beuteschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Der Einbruch löste eine Alarmanlage aus. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizeistreifen flüchteten die Täter unerkannt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen brachten keine neuen Hinweise auf die Täter. Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Sonntag, 05.07.2026, zwischen 02:45 Uhr und 02:48 Uhr, im Bereich der Schwanthalerstraße, Schillerstraße und Bayerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

992. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Kraftfahrzeugdiebstahl – Aubing

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 07:15 Uhr, stellte ein 48-Jähriger mit spanischer und dominikanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München seinen Pkw VW in die Garage eines Möbelhauses ab. Da der Pkw dort schon über eine Woche parkte und weil die Batterie schwach war, ließ er den Motor zum Laden der Batterie laufen. Kurz darauf setzte sich ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter in das Fahrzeug und fuhr damit vom Parkplatzgelände.

Als der 48-Jährige dies bemerkte, fuhr er zusammen mit einem Arbeitskollegen seinem entwendeten Pkw hinterher und verständigten den Polizeinotruf 110.

Auf der Aubinger Allee auf Höhe der Hausnummer 106 geriet der Täter mit dem entwendeten Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte ein geparktes Fahrzeug. Der 48-Jährige und sein Kollege hinderten den Täter an der Weiterfahrt und hielten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Diese konnten den Tatverdächtigen, einen 49-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig festnehmen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 49-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Pkw verfügte. Außerdem stand er offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Der 49-Jährige wurde daher wegen des Diebstahls eines Kraftfahrzeuges, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt und nach Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

993. Brand einer Garage – Hohenschäftlarn

Am Samstag, 04.07.2026, gegen 01:30 Uhr, geriet eine am Wohnhaus befindliche Oberflurgarage aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Als eine Passantin dies bemerkte, verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte ein Übergriff des Feuers auf das direkt danebenstehende Wohngebäude verhindern und das Feuer schließlich löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro.

Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf die Brandursache, führt das Kommissariat 13.