TACHERTING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstagmittag, den 4. Juli 2026, geriet zunächst eine Garage und anschließend ein angrenzendes Wohnhaus in Brand. Verletzte wurde dabei niemand. Der Sachschaden wird auf einen niedrigeren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Samstagmittag (4. Juli 2026) ging gegen 12.40 Uhr über die Integrierte Leitstelle (ILS) Traunstein die Mitteilung über einen Garagenbrand in Tacherting, Ortsteil Peterskirchen, ein. Die alarmierten Feuerwehren aus der Region sowie die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Trostberg rückten umgehend an. Beim Eintreffen standen die Garage sowie das angrenzende Wohnhaus bereits in Flammen.

Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause, weshalb niemand verletzte wurde.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Trotz des raschen und professionellen Einschreitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen von der Garage auf das Wohnhaus nicht verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf einen niedrigeren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Trostberg getroffen. Weitere Ermittlungen am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Traunstein. Die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 werden, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur Brandursache fortführen.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.