RIEDERING, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagnachmittag, den 4. Juli 2026, ereignete sich auf der Kreisstraße RO16 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Radfahrer aus München kam dabei ums Leben. Die Polizeiinspektion Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Radfahrer am Samstag (4. Juli 2026), gegen 15.30 Uhr, die Kreisstraße RO16 von Moosen in Richtung Schralling. Eine 58-jährige Frau aus dem westlichen Landkreis Rosenheim befuhr die Kreisstraße mit ihrem Pkw in selbe Fahrtrichtung.



Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin auf der Fahrbahn zu weit nach rechts und erfasste den vor ihr fahrenden 34-jährigen Radfahrer. Der Münchner wurde über den Pkw der 58-Jährigen geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der alarmierte Notarzt und der Rettungsdienst leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, der Radfahrer verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Die 58-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde sie vom alarmierten Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.

Der Pkw wurde im Front- sowie Dachbereich beschädigt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Das Gravelbike des Münchners wurde total beschädigt; der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache angeordnet. Gegen die 58-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Rosenheim.