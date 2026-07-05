BISCHBERG, LKR. BAMBERG. Am Samstagabend kam es im Keller eines Wohnhauses zu einem Brand. Zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar.

Gegen 20 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Schulstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Keller. Der Hausbesitzer versuchte zunächst, die Flammen noch selbst zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Die alarmierten Feuerwehren brachten das Feuer anschließend unter Kontrolle.

Zwei Bewohner erlitten bei dem Brand leichte Rauchgasintoxikationen und mussten behandelt werden. Das Wohnhaus wurde durch die starke Rauchentwicklung unbewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.