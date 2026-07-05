MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht zum Sonntag gerieten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Pfaffenreuth ein Betriebsgebäude einer Biogasanlage sowie eine Lagerhalle in Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 1.20 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand und verständigte den Notruf. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen die Gebäude bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Gebäude nicht mehr gerettet werden. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude verhinderten die Einsatzkräfte.

Gegen 3 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Für die weiteren Nachlöscharbeiten mussten Teile der Brandruine mit schwerem Gerät abgetragen werden. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

In den abgebrannten Gebäuden befanden sich unter anderem technische Einrichtungen der Biogasanlage, mehrere Fahrzeuge sowie gelagerte Düngemittel. Durch den Brand und die Löscharbeiten verteilten sich Betriebsstoffe großflächig. In Abstimmung mit dem Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Nach ersten Erkenntnissen besteht für die Bevölkerung keine Gefahr.

Anwohner und Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Ein Feuerwehrangehöriger brach sich während der Löscharbeiten einen Finger und musste anschließend behandelt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zur bislang unklaren Brandursache und bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.