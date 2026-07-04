04.07.2026, Polizeipräsidium Unterfranken
SCHWEINFURT. Seit Freitagnachmittag wird ein 73-jähriger Deutscher vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Schweinfurter Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Dem Sachstand nach hat sich Peter Seidel am Freitag, gegen 14:00 Uhr, von seiner Wohnanschrift im Wohnheim in der Neuen Gasse entfernt und kehrte seither nicht zurück.
Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- Circa 183 cm groß
- Schwarz-graue Haare
- Ungepflegter Bart
- Benutzt möglicherweise einen Rollator
- Führt eine braune Umhängetasche mit sich
- Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor
Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.