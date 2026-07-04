Dem Sachstand nach hat sich Peter Seidel am Freitag, gegen 14:00 Uhr, von seiner Wohnanschrift im Wohnheim in der Neuen Gasse entfernt und kehrte seither nicht zurück.

Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 183 cm groß

Schwarz-graue Haare

Ungepflegter Bart

Benutzt möglicherweise einen Rollator

Führt eine braune Umhängetasche mit sich

Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor

Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.