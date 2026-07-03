03.07.2026, Polizeipräsidium Unterfranken
SCHWEINFURT. Seit Freitagnachmittag wird ein 68-jähriger Deutscher vermisst, der sich aufgrund seiner Orientierungslosigkeit möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Schweinfurter Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Dem Sachstand nach hat sich Rudolf Pöhlmann am Freitag, gegen 15:00 Uhr, von seiner Wohnanschrift im Pflegeheim in der Theresienstraße entfernt und kehrte seither nicht zurück.
Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- Schlanke Statur
- Graue Haare
- Trägt ein beiges Hemd
Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.