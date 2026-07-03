Dem Sachstand nach hat sich Rudolf Pöhlmann am Freitag, gegen 15:00 Uhr, von seiner Wohnanschrift im Pflegeheim in der Theresienstraße entfernt und kehrte seither nicht zurück.

Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Schlanke Statur

Graue Haare

Trägt ein beiges Hemd

Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.