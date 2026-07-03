NÜRNBERG. (618) Am Freitagvormittag (03.07.2026) ereignete sich auf der Südwesttangente in Nürnberg ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Südwesttangente ist in Fahrtrichtung Feucht derzeit noch vollständig gesperrt.



Der 51-Jährige war gegen 11:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Südwesttangente in Fahrtrichtung Feucht unterwegs. Kurz vor der Brücke auf Höhe der Wallensteinstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West, der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 51-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg übernahm die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zog die Polizei einen Sachverständigen zur Klärung des Unfallhergangs hinzu.

Die Südwesttangente ist in Fahrtrichtung Feucht derzeit (Stand: 15:00 Uhr) weiterhin vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Nürnberg-Gebersdorf ausgeleitet.



Erstellt durch: Michael Sebald