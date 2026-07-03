Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Oberhausen – Am Freitag (03.07.2026) war ein 40-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw in der Dieselstraße unterwegs.
Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
Der 40-Jährige hat die italienische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Donnerstag (02.07.2026), gegen 00:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Autos in der Katzbachstraße.
Die Fahrzeuge parkten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten hier jeweils die rechte Fahrzeugseite.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Lechhausen – Am Mittwoch (01.07.2026) gegen 21:00 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen weißen Motorroller der Marke Piaggio in der Steinmetzstraße.
Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Augsburg – Am Donnerstag (02.07.2026) führten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg Kontrollen in der Gögginger Straße / Morellstraße sowie im Unteren Talweg durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf Fahrradkontrollen.
Ziel war es, den Radverkehr zu betrachten und über Gefahren und Schutzmöglichkeiten zu informieren.
In der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr beanstandete die Verkehrspolizei insgesamt 37 Verkehrsteilnehmer, wobei der Großteil Radfahrende waren.
Bei den Beanstandungen handelte es sich in den meisten Fällen um Rotlichtverstöße. Ebenso ersteckte sich ein Großteil der Beanstandungen auf das falsche Befahren der Fahrbahnseite.
Lechhausen – Am Donnerstag (02.07.2026) brachen Unbekannte im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein.
Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich zwei weibliche Tatverdächtige Zugang über eine zugezogene Haustür oder ein gekipptes Fenster. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Anwohner beobachteten, wie die Unbekannten das Haus über die Eingangstür verließen. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.
Täterbeschreibung
Person 1: weiblich, braune Haare, Tanktop, weißgrüne kurze Hose
Person 2: weiblich, weißes Kleid / Rock
Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.
Hinweis der Polizei: Bitte schließen und verriegeln Sie stets Türen und Fenster, auch wenn Sie nur kurz das Haus verlassen.
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